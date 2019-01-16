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13:32

В Сербии задержан подозреваемый в подготовке покушения на Путина

В Сербии сотрудники Агентства информации и безопасности и полицейские задержали исламского радикала, которого заподозрили в подготовке теракта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники сербских СМИ.

21-летний Армин Алибашич был задержан в городе Нови-Пазар.  В его рюкзаке нашли пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей. При обыске в его доме в селе Букреш нашли флаги ИГ, пропагандистские материалы, а также химикаты, которые могли использоваться для создания бомбы.

Молодой человек готовил теракт к визиту в Сербию президента России Владимира Путина, передает alo.rs. По информации издания, собеседник в правоохранительных органах сообщил, что Алибашич мог взорвать бомбу в день приезда российского президента.

 

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13:38    
Путин рискует, посещая зарубежные страны, потому у ФСО непочатый край работы по его охране, а то и обороне...

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