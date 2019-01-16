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15:15

Радзиховский: Ослабев, Путин будет свергнут богатыми чиновниками

Рассуждая о социальном расслоении и так называемом "левом запросе" у российского общества, политолог и психолог Леонид Радзиховский заметил, что запрос на условное раскулачивание живет в головах людей уже десять тысяч лет, но Кремль, как бы плохи ни были его дела, не станет отнимать у богатых что бы то ни было. Для этого, утверждает эксперт в эфире ARU.tv, есть вполне рациональные основания.

"Власть если на кого-то и опирается, то только на богатых чиновников. Поэтому, если уничтожать свою социальную опору, то с чем она останется - с вечно недовольным народом? Зачем же. Об этом не может быть и речи", - пояснил публицист.

Владельцы огромных состояний, находящиеся при власти или тесно с ней взаимодействующие, сильны, по его мнению, как никогда - и настолько, что при определенных условиях способны политически победить непосредственное руководство страны. Конфликт, в частности, может аккумулировать введение плоской шкалы налогов, если Кремль когда-нибудь на это пойдет.

Богатые чиновники Путина ненавидят, ненавидят как главного врага, потому что из-за него они имеют все трудности за границей.

Леонид Радзиховский

Однако, для того, чтобы произошел новый "заговор декабристов", по мнению специалиста, президенту Владимиру Путину необходимо ослабнуть и физически и психически, как это было в случае с Леонидом Брежневым в конце его правления.

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18:12    
17:41 -  гопота или коррупционер...напиши свои данные. уверен, что не напишешь. тогда не зипди, балабол ! - ..."праздник и фееврверк" - впереди!...

18:09    
17:41 - ты из блатных что ли тут пальцы крючишь?... или отмороженный коррупционер?.. плевал я на твой "базар" - мурло поганое... время придет ты и сам "ответишь" - под лавку спрячешься, падла... "праздник и феерверк" поддержат миллионы молодых граждан, которым пахать и пахать на фоне путинского бардака и пенсионерам, которые будут доживать сводя концы с концами...

17:47    
Как богата наша страна на Нострадамусов и Ванг ! 80-90 % их бреда не сбывается никогда, а они всё п..дят и п..дят. Главное-быть на слу[цензура] чтобы платили.

17:41    
17-01
 За базар отвечаешь ( про праздник с фейерверком ) ? Тогда напиши свои данные. Уверен, что не напишешь. Тогда не зипди, балабол !

17:21    
Думаю, что в 2024 году будет какой-то вариант условно с президентом Медведевым, а реально рулить Россией будет Путин в должности премьера, председателя Конституционного суда, главы Совфеда, Министерства обороны и тд.,что не играет никакой роли по сути!

17:14    
Дело не в миллиардерах, если это результат их честного труда, их честных предпринимательских потугов, а в таких, бесполезных для общества персон, как Сердюков, Васильева и прочих воров-дармоедов, жирующих за счёт народа...

17:01    
закачу праздник с феерверком... путин худший правитель за всю историю россии. - сейчас его строй можно назвать -неофеодализмом, с самым бесправным населением - рядом лишь северная корея... он ничего не взял в качестве примера с развитых стран, того же китая, создал отвратительный класс дружков баронов и необуржуазию, присвоивших богатства страны, разложенное чиновничество, плохое образование и медицину, разваленную суд[цензура]ю власть, при разваленной экономике путина - 117 миллиардеров!.. он изнежен как арабский шейх и постоянно врет...

16:06    
15:49. Уход Путина от власти будет сопоставим по бедам и несчастьям для страны, а то и в разы больше, с отречением царя Николая-второго в 1917 г., когда Россия полностью развалилась...Но тогда большевики с гением Лениным во главе подобрали власть и в конце концов двинули страну вперёд, к прогрессу! Сейчас всё будет сложнее, так как вокруг всё серо и примитивно в партийно-политическом плане при массе олигархических, национальных(одна Чечня с Кадыровым чего стоит), силовых идр. кланов и группировок!

15:49    
15:36 Жить иллюзиями и фантазиями о новой советской власти большевиков, возможно, приятно. Но бессмысленно. А режим нужно менять, как можно более мирным способом. Иначе всем будет очень плохо.

15:36    
Если и менять буржуйскую власть Путина, то только на Советскую во главе с новыми большевиками во главе с современными Лениным, Сталиным, Дзержинским-чекистами, комбедами и др.(не путать с членами КПРФ, "КР", предавшими тотально марксизм-ленинизм)! Все остальные размены в сложившихся обстоятельствах будут губительны для России, вплоть до её полного развала!

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