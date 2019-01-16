Вишневский намерен почтить память Маркелова и Бабуровой

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский планирует 19 января принять участие в антифашистской акции памяти убитых в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Ранее Смольный не разрешил проводить митинг в центре города и его организаторы заявили, что придут к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, чтобы возложить цветы.

- Думаю, что я к ним приду в субботу. Потому что отказ в согласовании акции 19 января – это бред полнейший. Одна из особенностей прихода господина Беглова – в городе перестали согласовывать любые политические акции, - сообщил Вишневский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Напомним, вечером 18 декабря организаторы петербургской акции рассказали, что комитет по вопросам законности и районные администрации отклонили несколько вариантов места проведения митинга. При этом представители администрации Центрального района сначала предложили провести митинг на Атаманской улице, а потом перезвонили организаторам и сказали, что не согласуют акцию и там.

Станислав Маркелов защищал в судах семью Эльзы Кунгаевой в рамках дела полковника Буданова, представлял интересы пострадавших от башкирского ОМОНа в деле о массовом избиении в Благовещенске, был адвокатом подвергшегося нападению неизвестных главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Анастасия Бабурова сотрудничала с редакцией «Новой газеты».

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы после пресс-конференции по делу полковника Буданова. В июле 2015 года Мосгорсуд признал виновным в организации убийства нациста Илью Горячева. Он был приговорен к пожизненному заключению. Также пожизненный срок получил исполнитель покушения Никита Тихонов, его подругу и подельницу Евгению Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы.

Напомним, 18 декабря на должность председателя комитета по вопросам законности была назначена Ольга Аришина, ранее работавшая в городской прокуратуре.

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