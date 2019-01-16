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15:55

Режиссер Бортко стал одним из главных кандидатов от КПРФ для борьбы за губернаторский пост

Помимо непосредственно политических деятелей, петербургская ячейка КПРФ рассматривает кандидатуру 72-летнего кинорежиссера Владимира Бортко для того, чтобы побороться за кресло петербургского губернатора в сентябре, передает ТАСС со ссылкой на зампреда партийного ЦК Юрия Афонина.

"В санкт-петербургской городской организации есть две кандидатуры, вокруг которых идет обсуждение: это Владимир Владимирович Бортко и депутат заксобрания Ирина Иванова, она в прошлый раз участвовала в губернаторских выборах", - рассказал Афонин.

По словам партийного функционера, его соратники в настоящее время заняты проведением в городе опросами общественного мнения и фокус-группами.

Лидер фракции коммунистов в петербургском парламенте Ольга Ходунова отметила в разговоре ЗАКС.Ру, что в партии пока не установили дату, когда кандидат будет определен.

Ранее в медиа появлялась информация о том, что в качестве кандидата от КПРФ для участия в петербургских выборах рассматривается фигура журналиста и телеведущего Максима Шевченко, в настоящий момент руководящего отделением коммунистов во Владимирской области.



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17:17    
Бортко активно поддерживал газоскреб на Охте. Не достоин.

16:56    
Обязательно надо ходить на выборы и голосовать за своих избранников...

16:25   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
КПРФ - партия меньшевиков и прислужников буржуазии. Надеюсь, настоящий коммунист Бортко откажется от сомнительной чести. А настоящие большевики - партия КОММУНИСТЫ РОССИИ. Я - её кандидат в губернаторы Питера. Наше дело правое - мы победим!

16:10    
72-х летний Бортко? А Путину к концу президентского срока будет всего лишь 71...

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