Режиссер Бортко стал одним из главных кандидатов от КПРФ для борьбы за губернаторский пост

Помимо непосредственно политических деятелей, петербургская ячейка КПРФ рассматривает кандидатуру 72-летнего кинорежиссера Владимира Бортко для того, чтобы побороться за кресло петербургского губернатора в сентябре, передает ТАСС со ссылкой на зампреда партийного ЦК Юрия Афонина.

"В санкт-петербургской городской организации есть две кандидатуры, вокруг которых идет обсуждение: это Владимир Владимирович Бортко и депутат заксобрания Ирина Иванова, она в прошлый раз участвовала в губернаторских выборах", - рассказал Афонин.

По словам партийного функционера, его соратники в настоящее время заняты проведением в городе опросами общественного мнения и фокус-группами.

Лидер фракции коммунистов в петербургском парламенте Ольга Ходунова отметила в разговоре ЗАКС.Ру, что в партии пока не установили дату, когда кандидат будет определен.

Ранее в медиа появлялась информация о том, что в качестве кандидата от КПРФ для участия в петербургских выборах рассматривается фигура журналиста и телеведущего Максима Шевченко, в настоящий момент руководящего отделением коммунистов во Владимирской области.

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