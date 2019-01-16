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16:21

В ЗакСе подготовили обращение о парламентском расследовании по уборке снега

Обращение о парламентском расследовании неудовлетворительной подготовки Петербурга к зимнему периоду уборки подписали 12 депутатов ЗакСа, сообщил в Facebook депутат фракции Партия роста Максим Резник.

Свои подписи под документом поставили все представители фракций Партия роста, «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия», а также лидер петербургского ЛДПР Олег Капитанов.

По словам Резника, обращение будет передано в комитет по законодательству 17 января, после чего в течение 20 дней комитет должен будет поддержать или отклонить инициативу.

«Фактически решение зависит от позиции депутатов-единороссов, которых в комитете большинство», - написал Резник.

Напомним, о намерении инициировать парламентское расследование Резник объявил на совете фракций 14 января, тогда его поддержали еще три депутата.

 



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16:53    
Прежде всего, надо выявить количество "мёртвых душ" среди специалистов рабочих профессий в конторах ЖКХа.

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