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16:35

В Смольном утверждают, что стадион на Крестовском не поменял своего названия

Руководителю петербургских справедливороссов Марине Шишкиной ответили чиновники из городского правительства, прояснив ситуацию с тем, какое именно в настоящий момент официальное название носит футбольный стадион на Крестовском острове. Вопреки многим публикациям, появлявшимся в последние месяцы в ряде СМИ, они уверяют эсеров в том, что спортивное сооружение не переименовывали, что оно "находится в собственности Санкт-Петербурга и имеет следующее наименование: футбольный стадион в западной части Крестовского острова".

"Во время проведения на стадионе международных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также мероприятий, организуемых Правительством Российской Федерации и/или Правительством Санкт-Петербурга, коммерческое обозначение стадиона «Газпром Арена» использоваться не будет", - в частности, говорится в официальном ответе.

В Смольном также сообщили о том, что у концессионера - футбольного клуба "Зенит" - нет желания менять название арены. При этом он наделен правом использовать бренд "Газпром арена" в рекламной продукции. Ознакомившись с позицией городского правительства, Марина Шишкина пришла к выводу, что город аккуратно "сдал назад". Однако, возможность в коммерческих целях "прикрываться" именем газовой компании ее смущает.

"Будто кто-то стыдится имени «Санкт-Петербург» и желает максимально обезличить собственника стадиона, построенного на деньги горожан, которым является город", - посетовала Шишкина.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:37    
Кирыч любили все. Это место славных побед Зенита, состоявшего из Ленинградцев. Кирычем стадион для нас и останется, тем более, Что архитектор Курокава, изначально протестовавший против сноса памятника федерального значения сохранил ряд конструкций исторического стадиона, да и памятник Кирову напоминает нам о былых славных временах побед Ленинградского клуба.

16:50    
Ранее ленинградцы знали, что на Крестовском острове есть их любимый стадион имени С.М.Кирова, а ныне, что-то непонятное за десятки миллиардов народных денег...

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