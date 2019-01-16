По распоряжению Путина расселят дом в Магнитогорске, в котором взорвался газ

Дом на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился в результате взрыва в ночь на 31 декабря, в разговоре с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским поручил целиком расселить президент Владимир Путин. Среди прочего, он сослался на многочисленные просьбы жильцов, передает ТАСС.

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - приводятся слова национального лидера.

Согласно цифрам, которыми оперировал Путин на встрече с членами кабинета министров, на расселение понадобится выделить 1,3 млрд рублей. Ожидается, что "донорами" для получения этой суммы выступят федеральный, областной бюджеты, а также Магнитогорский металлургический комбинат, который, по словам президента, "всегда откликается на такие вещи".

Глава государства, рассуждая о том, что может или должно появиться в будущем на месте дома, когда его снесут, предоставил руководству Челябинской области относительную свободу действий, но с одной поправкой - чтобы оно внимательнее учитывало интересы граждан.

Беседуя с журналистами, Дубровский выразил предположение, что процесс расселения займет около двенадцати месяцев.

Напомним, что силовики, работавшие на месте происшествия, не обнаружили признаков теракта и объясняют случившееся ЧП следствием взрыва бытового газа на втором этаже, над аркой.

5 января правительство пообещало, что семьям жертв и пострадавших от взрыва выплатят из федерального бюджета в общей сложности 65 млн рублей.