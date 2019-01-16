Сенатор Клишас представляется Екатерине Шульман анекдотическим персонажем

Временным неудачам сенатора Андрея Клишаса, чьи новейшие законопроекты продвигаются медленно и даже встречают сопротивление со стороны некоторых государственных институций, нашла объяснение политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман в авторской радиопрограмме. По ее мнению, инициатива, предлагающая наказывать за "неуважение" к власти - этот тот хрестоматийный случай, когда человек "бежит впереди паровоза", что выглядит достаточно комично.

Роскомнадзор тоже не одобрил этот законопроект. То есть сенатор Клишас оказался несколько человеком из анекдота, которого выгнали из гестапо за жестокость. Вот даже Роскомнадзор счел его излишне репрессивным. — Екатерина Шульман

Точных же причин неуспеха сенатора может быть великое множество, но, убеждена ученый, это на сегодняшний день не является самым главным.

"Может быть, какие-то сложные внутриполитические расклады, может быть, кто-то в администрации президента высказался против, может, решили народ не раздражать зря, учитывая, что и так в достаточной степени раздражен. Нам с вами важно, что некоторый уровень публичного шума имеет действие", - резюмировала Шульман.