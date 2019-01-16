Настя Рыбка хочет сделать телевизионную карьеру

Героиня политических и секс-скандалов Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбку, которую в ближайшее время должны депортировать из таиландской тюрьмы в Россию, планирует по возвращении получить работу на телевидении. Об этом она рассказала по телефону РИА "Новости"., отметив, что после девятимесячной изоляции жаждет сотрудничества с людьми.

"Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне"

Рыбка прославилась в 2018-м году благодаря расследованию Фонда борьбы с коррупцией. Девушка фигурирует в нем как авантюристка и соблазнительница, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов, которые не стесняются обсуждать при ней вопросы государственного значения.

Под арестом в Таиланде вместе со своим напарником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) Вашукевич оказалась по обвинению в незаконном предоставлении сексуальных услуг и сводничестве. Первоначально белорусской паре грозило до десяти лет реального лишения свободы. Однако накануне, 15 января, суд решил освободить далеких гостей из-под стражи, назначив им условный срок.