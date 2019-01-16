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18:53

СМИ: Росстат в разы занижает количество эмигрирующих

Информационный портал "Проект" проанализировал ситуацию с эмиграцией из России. Авторы исследования пришли к выводу, что по всем странам, приглянувшимся соотечественникам, в среднем Росстат занижает данные примерно в шесть раз. Основывается такой вывод на цифрах, которыми оперируют ведомства других государств. Наиболее разительный контраст наблюдается на примере Венгрии: в восточноевропейском государстве фиксируют в 14 раз больше россиян, прибывших на постоянное место жительства, чем их насчитывает Росстат.

Впрочем, чиновники признают обнаружившийся факт, давая ему бюрократическое объяснение.

"Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах", - рассказали изданию в ведомстве.

Всего в поле внимания исследователей попали 24 страны, наиболее популярные у россиян в качестве "второй Родины".

Охотнее, чем Россию, выяснил "Проект", во всем мире покидают свою отчизну только жители Мексики и Индии.

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21:31    
20-33
2 опечатки и 1 ошибка - к какой категории оставшихся Вы относите себя?   А по делу Вы правы.

20:33     ЗАРАГАДСКИЙ
ВСЕ головастые уже сбежали - осталист имбицилы и ПАТРИОТЫ С ВОЛОТЕРАМИ

20:12   Саша  
Много раз здесь на сайте приводил ИСТОРИЧЕСКИЙ факт, что примерно за 30 лет правления Сталина численность населения СССР выросла почти на 50 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!!) человек, несмотря на огромнейшие людские потери в годы Великой Отечественной войне(см.в поисковике итоги переписи населения СССР начала 20-х и конца 50-х, которые проводил не Сталин).В годы же правления прозападных либералов во главе с Ельциным численность капиталистической России сократилась минимум на 9 миллионов(по миллиону в год)...У Путина за 2018 год численность населения России сократится минимум на ПЯТЬСОТ тысяч и в ближайшие годы падение ещё больше ускорится, так как в условиях рыночной экономики 90-х, по сути ГЕНОЦИДА российского народа, женщины не рожали детей, а сейчас соответственно некому рожать...Так за что мы проклинаем Сталина, безбожно клевещем на него, а Ельцину открываем памятники, именные центры и тд.????????????

19:22    
Странная политика властей России или даже национал-предательская, потому что свободно разрешают отъезд сотням тысяч граждан России на ПМЖ за бугор и преднамеренно создают огромнейшие препоны для русскоязычных иностранцев стать гражданами РФ, да ещё в условиях ужаснейшего МИНУСА(!!!!!!) естественного прироста за 2018 год в 200 тысяч человек(родилось-умерло)...Те же граждане Украины по пять лет и более не могут получить гражданство РФ при огромном желании... Идиотизм и маразм в России запределен!

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