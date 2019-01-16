СМИ: Росстат в разы занижает количество эмигрирующих

Информационный портал "Проект" проанализировал ситуацию с эмиграцией из России. Авторы исследования пришли к выводу, что по всем странам, приглянувшимся соотечественникам, в среднем Росстат занижает данные примерно в шесть раз. Основывается такой вывод на цифрах, которыми оперируют ведомства других государств. Наиболее разительный контраст наблюдается на примере Венгрии: в восточноевропейском государстве фиксируют в 14 раз больше россиян, прибывших на постоянное место жительства, чем их насчитывает Росстат.

Впрочем, чиновники признают обнаружившийся факт, давая ему бюрократическое объяснение.

"Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах", - рассказали изданию в ведомстве.

Всего в поле внимания исследователей попали 24 страны, наиболее популярные у россиян в качестве "второй Родины".

Охотнее, чем Россию, выяснил "Проект", во всем мире покидают свою отчизну только жители Мексики и Индии.