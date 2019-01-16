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19:18

Милонов выступает за увеличение компенсаций авиапассажирам

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов заострил свое внимание на качестве сервиса в отечественных аэропортах. За низкое качество, кажется ему, авиакомпании должны отвечать "длинным рублем", о чем он высказался в разговоре с информационным агентством "Москва". Больше всего депутата раздражают задержки рейсов и то, что по вине персонала в аэропортах регулярно теряется чей-то багаж. Меру ответственности за эти проступки, существующую сегодня, он находит несправедливо малой.

Они берут деньги и не выполняют то, за что берут деньги. А если человек в чем-то виноват - посмотрел косо - тут же его в "черный список" включают. Если человек платит такие большие деньги, то значит они должны точно так же нести ответственность: забыли багаж - значит 100 евро заплатите человеку за каждые сутки,

Виталий Милонов

С неравноправными взаимоотношениями, заявил Милонов, пора заканчивать: если граждане вынуждены раз за разом входить в положение авиакомпаний, то и от них можно и нужно ожидать большей отзывчивости во всех ее проявлениях.



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19:35    
Почему только авиапассажиром.
Если человек получил увечья или отправился в мир иной по вине перевозчиков на самолёте, на поезде или на автобусе, то компенсировать ущерб нужно от степени травмы.

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