Иеромонах зовет россиян помолиться за то, чтобы на экраны не вернулась реклама пива

Иеромонах Димитрий Першин озаботился алкоголизацией населения. Ей, по мнению церковного деятеля, озвученному в беседе с информагентством "Москва", будет способствовать возможное возвращение на экраны рекламы пива во время трансляций спортивных состязаний. Поскольку проблема практически целиком в руках депутатов Государственной думы, Першин призвал всех неравнодушных помолиться за здравомыслие федерального параламента - с тем, чтобы он не легализовывал фактическую пропаганду слабоалкогольных напитков.

Вернуть рекламу пива на телеканалы - это совершенно ничего общего не имеет ни с проблемами нашей демографии, ни со здоровьем нации в целом, ни с праздником Крещения. Поэтому я думаю, что, если мы придем в храм на службу и войдем в эти купели, уместно будет помолиться, чтобы Господь вразумил наших депутатов отклонить этот очень странный закон. — Иеромонах Димитрий Першин

Законопроект, возвращающий пивным компаниям право рекламировать свою продукцию по телевидению во время спортивных матчей, на данный момент успешно прошел стадию первого чтения.