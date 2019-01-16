ЗакС, вейпы и снег

Состоявшееся 16 января первое в 2019 году пленарное заседание Заксобрания прошло быстро и спокойно. Единороссы после недавних трагедий в Магнитогорске и Шахтах снова выступили с федеральной инициативой об ужесточении требований к безопасности жилья. Оппозиционеры возмутились ненадлежащей уборкой Петербурга. Серьезный спор за время заседания был только один и начался он, когда депутаты взялись обсуждать электронные сигареты.

Фракция «Единая Россия» написала обращение от имени ЗакСа к федеральному министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Они просят его внести на рассмотрение правительства России изменения в ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Разработанные в петербургском парламенте поправки, по словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, составлены «с целью защиты жильцов домов от всех возможных инцидентов, связанных с утечкой газа». В частности, депутаты предлагают обязать застройщиков устанавливать датчики газа в строящихся домах, в которых предусмотрена газификация.

В марте 2018 года поправки не прошли думские чтения. Правительство России не поддержало инициативу в виду «избыточности» дополнительных мер газовой безопасности. После зимних взрывов в жилых домах Магнитогорска и города Шахты петербургские единороссы предприняли новую попытку продвинуть свою инициативу. Представлявший проект обращения депутат Сергей Купченко, заявил, что как военный знает, что меры безопасности избыточными не бывают. Абсолютное большинство парламентариев проголосовали за предложение единороссов. Документ был утвержден сразу в трех чтениях.

16 января приняли за основу четыре законопроекта, внесенные комитетом по законодательству. Каждый из них представляли разные члены комитета. Наибольший ажиотаж в зале заседаний вызвал представленный 77-летним единороссом Борисом Ивченко проект закона, запрещающего несовершеннолетним заходить в «вейп шопы». При этом, по замыслу законодателей, если лавка торгует не только электронными сигаретами, вход останется открытым для всех.

Законопроект раскритиковал представитель фракции «Яблоко» Михаил Амосов, заявивший, что новые правила можно будет обойти «за две минуты».

– Торговцы просто начнут торговать не только вейпами, но и журналом «Мурзилка», - объяснил Амосов.

Единоросс Андрей Васильев возразил на это, что вынуждение распространять «Мурзилку» уже станет победой.

Депутат Амосов также усомнился, что вообще существуют магазины, которые торгуют только электронными сигаретами. Стоявший на трибуне Ивченко развеять сомнения коллеги не смог, но за него ответил спикер Макаров, начавший перечислять примерные адреса городских «вейп шопов».

– Наберите в «Яндексе» и все увидите, – посоветовал Макаров Амосову.

Максим Резник из фракции Партия роста назвал обсуждаемую инициативу «законодательной тетердинкой» по имени руководителя парламентской фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Назвав обсуждаемую инициативу «бессмысленным запретом», Резник ловко перешел от нее к теме уборки улиц.

- Контроль – важнейшая функция парламента, но контроль не за жизнью граждан, а за чиновниками, исполнением бюджета, исполнением законодательства. Сюда было бы неплохо наши скромные силы направлять. Коллеги, сегодня, например, 12 депутатов Законодательного собрания, среди которых 5 руководителей фракций, подписали письмо в комитет по законодательству с просьбой провести парламентское расследование по уборке снега, - обратился к депутатам Резник.

Обращение, о котором говорил Резник, подписали все депутаты-нединороссы, кроме членов ЛДПР Виктора Сысоева и Максима Яковлева. Лидер фракции либерал-демократов Олег Капитанов при этом инициативу поддержал.

Депутат «Яблока» Борис Вишневский тоже высказался на тему уборки снега. Правда, не с трибуны, а в обращении к врио губернатора, о котором он сообщил журналистам в кулуарах Мариинского дворца. «Яблочник» предложил Беглову выделить из резервного фонда средства на оплату труда дополнительно привлеченных уборщиков. Таких работников, по мнению депутата, необходимо 5,3 тысяч человек.

- Я уже серьезно хочу достать альпинистские кошки из шкафа и прицепить их к ботинкам. По некоторым тротуарам можно ходить, по-моему, только в них, - поделился Вишневский с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Тему на своем брифинге прокомментировал и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, напомнивший, что при рассмотрении проекта городского бюджета на 2019 год он предупреждал, что проблема нехватки сил для уборки снега может возникнуть.

- Нормативы, которые заложены в комитет по благоустройству, не соответствуют ситуации в Петербурге. Мы живем в северной стране,– заявил спикер журналистам.

Ту же мысль, но более развернуто и эмоционально, в самом конце пленарного заседания донесла до коллег лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева. Она напомнила, что в бюджет Петербурга в 2019 году было заложено 60% от норматива средней по заснеженности зимы. По данным Дмитриевой, городской парк снегоуборочной техники не обновлялся с 2010 года.

- С лопатами надо ставить не учителей, а ГУЖА, весь комитет по благоустройству, включая секретаря — пусть стоят с лопатами, раз они эту систему не продумали, Жилищный комитет. Всех, кто не продумал систему, - предложила депутат.

Спорить с Дмитриевой никто из присутствовавших парламентариев не стал.

Сергей Еремеев

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