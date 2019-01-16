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20:30

Выложившему видео с поющим шансон священником отменили штраф

Петербужцу Ивану Барбакову, который выложил в социальной сети видеозапись со священником, поющим  песню "Мурка", в судебном порядке аннулировали назначенный ранее штраф в 300 тысяч рублей. Об этом гласит сообщение объединенной пресс-службы городских судов.

Городской суд Петербурга отменил приговор суда предыдущей инстанции, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния.

В ноябре опубликованный ролик сделал его обвиняемым по первой части 282-й статьи УК (Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека).

Отметим, что 282-я "экстремистская" статья в конце 2018 года была частично декриминализована: человек, в первый раз признанный по ней виновным, не может получить реальный уголовный срок.

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21:35    
путинское кривое зеркало "правосудия"... поп блажит блатняк, а, оповестившего о нечестивом попе - наказали на 300000?!.. главному попу, гундяеву - лишить сана бы надо этого приблатненного попика, а не прятаться за путинским судом - дескать, "бог рассудит"...

21:24    
Какой идиотизм - 300000 рублей за показ весёлого батюшки. Чего же это они все так боятся. Видимо есть чего.

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