Беглов назначил новых глав шести комитетов Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения о назначении новых глав шести комитетов, сообщили в Смольном.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию возглавил Валерий Москаленко, который до этого был зампредседателя ведомства. В комитете он работает с 2002 года, до этого был сотрудником управления ФСНП России по Петербургу и Ленобласти. Ранее ведомство возглавлял Иван Филиппов.

Главой комитета по промышленной политике стал Юрий Калабин – гендиректор АО «КРП-инвест», входящего в холдинг РЖД. Также Калабин ранее был сотрудником завода «Электросила» и финансовым директором Ленинградского металлического завода. На посту главы комитета он сменил Максима Мейксина.

Председателем комитета по инвестициям назначен Роман Голованов, который ранее был директором департамента инфраструктуры в АО «ВЭБ инфраструктура». Перед этим в течение десяти лет она работал в комитете, который теперь возглавляет. Его предшественница Ирина Бабюк ушла в отставку после семи лет работы в декабре 2018 года.

Комитет имущественных отношений теперь возглавляет Валерий Калугин. С 2015 года он был гендиректором ООО «Консалтинговая группа ВВК». До ухода в компанию он возглавлял смольнинский комитет по земельным ресурсам и землеустройству. ЗАКС.Ру ранее писал, что Калугин – главный претендент на это место. До него комитет возглавлял бывший вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Председателем комитета по здравоохранению назначен Дмитрий Лисовец – заместитель главврача городской больницы № 40 Курортного района и подполковник медслужбы запаса. Его предшественник, Михаил Дубина, проработал на этом посту чуть больше года.

Комитет территориального развития Петербурга возглавил Александр Бельский, глава МО город Сестрорецк. Это относительно новый комитет, образованный в августе 2017 года. Его главой был Игорь Князев.

Также 17 января может быть объявлено об отставку главы комитета финансов Алексея Корабельникова, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник. Также ЗАКС.Ру ранее сообщал, что со своих постов могут уйти главы комитетов по культуре и печати – Константин Сухенко и Сергей Серезлеев соответственно.

Ранее Беглов сменил глав еще четырех комитетов – по вопросам законности, по молодежной политике, по физической культуре и спорту, юридического – и администрации Курортного района. Эти посты заняли женщины.

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