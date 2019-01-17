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10:14

Рыбку и Лесли депортировали из Тайланда

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) депортировали из Тайланда, передает РИА «Новости». Кроме них, из страны высланы и другие фигуранты дела об организации нелегального «секс-тренинга» в Паттайе.

Еще один фигурант остается в центре временного содержания, поскольку у него нет билета. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что оставшегося россиянина депортируют в ближайшие дни.

Рыбку и Лесли обвиняли в незаконном предоставлении сексуальных услуг и сводничестве. Изначально им грозило до 10 лет лишения свободы, но 15 января суд решил назначить им условный срок.

Рыбка прославилась в 2018-м году благодаря расследованию Фонда борьбы с коррупцией. По данным фонда, девушка сопровождала высокопоставленных российских чиновников и топ-бизнесменов, которые не стеснялись обсуждать при ней вопросы государственного значения.

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