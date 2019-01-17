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11:25

Дерипаска подал иск на миллион к Зюганову из-за слов о его бизнесе

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иск против главы КПРФ Геннадия Зюганова,  требуя миллион рублей компенсации морального вреда, передает РБК.

Поводом стало выступление Зюганова на заседании Госдумы 9 января. Тогда депутат, сообщил представитель Дерипаски, назвал «бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением» и призвал «расследовать это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – заявил представитель миллиардера.

В иске Дерипаски говорится, что заявление Зюганова «носит оскорбительный характер», а также было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях и «подхвачено» новостными ресурсами.

Высказывание «представляет собой голословное обвинение» Дерипаски «в совершении преступлений», говорится в иске. Хотя статус Госдумы предполагает соответствующий иммунитет, право на свободу слова и собственное мнение не должно «приводить к голословным оскорблениям»,  подчеркивается в документе. По мнению истца, Зюганов упомянул бизнесмена в своем выступлении «исключительно для привлечения внимания публики» к себе.

От ответчика Дерипаска требует миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги он собирается направить на благотворительность.

Зюганов, комментируя иск, заявил, что судов не боится. «Это уже знаете, какой по счету? Мои юристы разберутся», – сказал лидер КПРФ.

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12:38    
Ходорковский свое отсидел и его раскулачили. Это в прошлом. И вреда особого России он не пронес. Но алюминиевая отрасль - это  (громко сказано) должна быть достоянием народа. Но оказалась в руках одного человека, который еще и возмущается, что  обворованные россияне что-то требуют. Отдадим все чужому дяде, а сами, голые, голодные и босые сядем на галеры и будем проданы, как поголовье скота.

11:43    
11-33
Правильно! Такие действия давно назрели. И то, что их нет приведет к позорному и печальному концу.
А Зюга правильно сказал.

11:33    
Если бы Путин начал "раскулачивать" зажравшихся олигархов-миллиардеров по примеру Ходорковского, то россияне бы это одобрили на 100%, а рейтинг Президента скаканул бы стремительно вверх! Но это Путин...

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