Дерипаска подал иск на миллион к Зюганову из-за слов о его бизнесе

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иск против главы КПРФ Геннадия Зюганова, требуя миллион рублей компенсации морального вреда, передает РБК.

Поводом стало выступление Зюганова на заседании Госдумы 9 января. Тогда депутат, сообщил представитель Дерипаски, назвал «бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением» и призвал «расследовать это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – заявил представитель миллиардера.

В иске Дерипаски говорится, что заявление Зюганова «носит оскорбительный характер», а также было опубликовано на его официальных страницах в соцсетях и «подхвачено» новостными ресурсами.

Высказывание «представляет собой голословное обвинение» Дерипаски «в совершении преступлений», говорится в иске. Хотя статус Госдумы предполагает соответствующий иммунитет, право на свободу слова и собственное мнение не должно «приводить к голословным оскорблениям», подчеркивается в документе. По мнению истца, Зюганов упомянул бизнесмена в своем выступлении «исключительно для привлечения внимания публики» к себе.

От ответчика Дерипаска требует миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги он собирается направить на благотворительность.

Зюганов, комментируя иск, заявил, что судов не боится. «Это уже знаете, какой по счету? Мои юристы разберутся», – сказал лидер КПРФ.