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11:41

Координатора псковской "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лию Милушкину и ее мужа Артема задержали в Пскове по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

По словам Мартыновой, супруги находятся в районном отделении полиции. Им вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК (сбыт наркотиков в особо крупном размере).

В ноябре 2018 года Артема Милушкина задержали, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции. Лия Милушкина сняла процесс задержания на видео, где видно, как люди в гражданском, без формы и опознавательных знаков, заламывают активисту руки.

После этого Милушкин сообщил, что один из людей в штатском в служебном автомобиле заявил ему, что всем скажет, чтобы активиста «теперь только так принимали» и угрожал, что «в следующий раз [у Милушкина] будет десяток граммов на кармане», имея в виду наркотики. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.

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13:39    
в 2019 году у ментяр новый тренд - теперь всех анипутинцев, кого будут вязать - все будут с 1 - кило нарокты на кармане и дома еще мешок конопли найдут...

13:36    
11:47 -  скабеева - это ты что ли здесь объявилась?..

12:43    
Как подбрасывать "на карман" наркотики подробно  инструктируют по ТВ. Ничему не удивлюсь, если любому неугодному власти подбросят наркоту.

12:16    
11-47
6 минут, пердёж нормальный.

11:47    
Почти все прозападные активисты России - наркоманы и пассивные гомосеки, так как вобрали в себя главные ЕВРОценности: наркотики и свобода гомосексуализма! Ну, и СПИД с ними!

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