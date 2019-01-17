Координатора псковской "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лию Милушкину и ее мужа Артема задержали в Пскове по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

По словам Мартыновой, супруги находятся в районном отделении полиции. Им вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК (сбыт наркотиков в особо крупном размере).

В ноябре 2018 года Артема Милушкина задержали, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции. Лия Милушкина сняла процесс задержания на видео, где видно, как люди в гражданском, без формы и опознавательных знаков, заламывают активисту руки.

После этого Милушкин сообщил, что один из людей в штатском в служебном автомобиле заявил ему, что всем скажет, чтобы активиста «теперь только так принимали» и угрожал, что «в следующий раз [у Милушкина] будет десяток граммов на кармане», имея в виду наркотики. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.