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12:57

СМИ: Серов и Говорунов могут уйти в отставку в ближайшее время

Вице-губернаторы Константин Серов и Александр Говорунов уходят в отставку, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, решение по увольнению чиновников приняли 16 января, но заявления об уходе по собственному желанию было принято раньше. Сообщается, что они будут работать до конца этой недели.

ЗАКС.Ру писал о вероятном уходе Говорунова в середине ноября, когда стало известно об отставке его коллеги Михаила Мокрецова. Тогда сообщалось, что чиновник уже написал заявление об отставке, а его вещи вывезли из кабинета еще в начале ноября, хотя сам Говорунов продолжал работать в прежнем режиме.

В конце октября ЗАКС.Ру сообщал, что к отставке, кроме Говорунова, готовятся Серов и Владимир Кириллов. Тогда источники сообщили, что новым вице-губернатором может стать руководитель аппарата врио губернатора Александра Беглова Любовь Совершаева, которой передадут полномочия Говорунова и Серова. Первый руководит администрацией главы города, второй отвечает за внутреннюю политику. 

При этом Серов работает в обычном режиме и никуда уходить не собирается, передает MR7 со ссылкой на источники.

Пока из Смольного ушли два вице-губернатора: Мокрецов и Игорь Албин. Последний сообщил, что сам просил освободить его от должности в октябре, когда Беглов стал врио губернатора. Об отставке Албина объявили 26 октября.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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