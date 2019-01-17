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13:33

"Единая Россия" не поддержала идею своего депутата о раскрытии размеров парламентских пенсий

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Марков предложил внести поправки, которые обяжут депутатов и чиновников раскрывать размер своих пенсий, пишет «Коммерсантъ».

По мнению депутата, такой шаг соответствует «запросу на открытость власти и связанной с ним теме социальной справедливости». Смысл поправок в том, чтобы при назначении пенсий чиновникам и депутатам публиковался фактический размер выплат, и не было возможности «прятаться за словами "столько-то процентов от ежемесячного заработка"». Марков отметил, что «золотые парашюты» для госслужащих «вызывают болезненную реакцию в обществе» и «всегда обрастают домыслами».

Тем не менее инициативу депутата не поддержал экспертный совет фракции «Единой России». Отказ объяснили тем, что размеры выплат уже установлены в законодательстве. Бывший депутат Госдумы, 72-летний Олег Куликов счел норму излишней.

«Я не понимаю ее смысла. Наши пенсии определены законом, а дополнительных доходов у нас практически нет. Те, кто проработал один или два созыва, получают 40 с небольшим тысяч, кто три и больше – 60 с небольшим тысяч рублей. В чем тайна? Это 15% от потерянного заработка, хотя вообще-то должно быть 40%», - сказал Куликов.

В июле в Госдуме раскрыли размер зарплат и пенсий депутатов. По данным нижней палаты парламента, фактически на руки депутаты получают 338 тысяч рублей, а их пенсии составляют от 46,6 тысяч.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому депутаты и члены Совфеда могут добровольно отказываться от льготных надбавок к пенсиям. Такую меру предлагал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на фоне обсуждения повышения возраста выхода на пенсию в России. 

Однако далеко не все депутаты готовы отказаться от этих надбавок. В разговоре с журналистами на это согласились только шесть  депутатов из 74 опрошенных.

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14:09    
Пенсии у депутатов должны быть средними по стране, и не копейкой больше!

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