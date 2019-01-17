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13:58

Фигуранта дела "Сети" Филинкова оставили в СИЗО еще на два месяца

Горсуд продлил арест фигуранту дела «Сети» Виктору Филинкову на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Под стражей он останется до 22 марта.

Адвокат Виталий Черкасов на заседании заявил, что Филинков – законопослушный гражданин Казахстана, и он готов давать показания, но только следователям, которые его не пытают, отметили представители судов. Он просил перевести его подзащитного под домашний арест. Однако суд поддержал ходатайство следователя, который необходимость продления ареста мотивировал тем, что Филинков ознакомился только с девятью томами материалов дела из 17-ти.

Ранее Горсуд отклонил апелляцию на продление ареста Филинкова. 17 января также пройдет заседание продлению меры пресечения другому фигуранту дела «Сети» Юлию Бояршинову.

По версии следствия, 11 жителей Петербурга и Пензы объединились в террористическое сообщество и планировали захватить власть в стране. Несколько обвиняемых, в том числе Филинков, заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России, заявив, что опасается за свою жизнь.  

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