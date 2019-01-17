Смольный согласовал другороссам пикет против передачи Курил Японии

Незарегистрированная партия «Другая Россия» согласовала с городским правительством пикет против передачи Курильских островов Японии на 19 января в Овсянниковском саду, заявили представители организации.

Они пригласили всех, кому «небезразлична территориальная целостность России». «От активности гражданского общества, от того, насколько сильным будет возмущение патриотов, сейчас зависит возможность предательского сговора в верхах», – убеждены другороссы.

Представители организации напомнили, что митинг против передачи Курил Японии пройдет и в Москве 20 января. Его инициировало движение «Левый фронт».

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.