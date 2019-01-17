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14:09

Смольный согласовал другороссам пикет против передачи Курил Японии

Незарегистрированная партия «Другая Россия» согласовала с городским правительством пикет против передачи Курильских островов Японии на 19 января в Овсянниковском саду, заявили представители организации.

Они пригласили всех, кому «небезразлична территориальная целостность России». «От активности гражданского общества, от того, насколько сильным будет возмущение патриотов, сейчас зависит возможность предательского сговора в верхах», – убеждены другороссы.

Представители организации напомнили, что митинг против передачи Курил Японии пройдет и в Москве 20 января. Его инициировало движение «Левый фронт».

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.

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14:25    
"Другороссы" в целом хорошее дело делают! Они предупреждают власть(Путина) не шалить! В принципе Лавров категорически отмёл все притязания японцев, но и Путину надо действовать с японцами, как ВЕЛИКИЙ Сталин! Который врезал им по роже при Хасане и Халкин-Голе, разгромил их миллионную Квантунскую армию, прогнал с Сахалина и Курильских островов, а потом 2 сентября 1945г. принудил их подписать БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ! При Сталине японцы о возвращении Курил и во сне не могли помечтать, не то, что предъявлять какие-то претензии, как при нынешних слабых правителях России!

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