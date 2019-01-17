Депутат Егоров заподозрил единороссов в “воровстве” идеи поправки

Эсер Александр Егоров 17 января не стал голосовать за проект пленарного заседания ЗакСа из-за внесенного “Единой Россией” законопроекта о льготном проезде для ветеранов Великой Отечественной войны 22 июня и 8 сентября.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Егоров рассказал, что он первым выступил с подобной инициативой, но представители “Единой России” сначала отклонили его предложение, а потом сами внесли аналогичный законопроект.

Егоров предложил сделать 22 июня и 8 сентября льготными днями на пленарном заседании 10 октября 2018 года, когда ЗакС принимал в третьем чтении поправки в Социальный кодекс Петербурга. Поправки разрешали ветеранам бесплатно пользоваться общественным транспортом в периоды с 26 по 28 января и с 7 по 9 мая. Предложение эсера раскритиковала автор рассматриваемой инициативы, представитель “Единой России” Елена Киселева, заявившая, что его предложение вноситься не будет.

Через три недели, 31 октября, фракция единороссов внесла новые поправки в Социальный кодекс, аналогичные предложению Егорова.

- Председатель комиссии по социальной политике [Елена Киселева] выступила с протестом, сказала, что моя поправка вносится неправильно. Через три недели моя же поправка была внесена от фракции “Единая Россия”. Если бы мне предложили соучастие в авторстве этого закона, я бы согласился. Даже можно было бы не указывать мою партийную принадлежность, написать “фракция “Единая Россия” и депутат Егоров”. Но этого не произошло, моя идея была украдена, - прокомментировал Егоров.

Егоров был единственным воздержавшимся депутатом по проекту повестки пленарного заседания. Первое чтение поправок в Социальный кодекс состоится 23 января.

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