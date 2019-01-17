Четырбок посоветовал депутатам ЗакСа следить за уборкой улиц

На заседании комитета по законодательству его председатель Денис Четырбок посоветовал своим коллегам чаще бывать на улице и следить за тем, как в Петербурге убирают снега. По его словам, до 5 февраля 2019 года комитет должен рассмотреть обращение группы депутатов о проведении парламентского расследования хода уборки города в зимний период.

- Наше решение будет аргументировано исключительно на основании фактов, аргументов и доказательств, которые предоставит инициативная группа. Не задача комитета по законодательству дотягивать эту заявку до должного состояния или ее несправедливо отклонять. Мы будем оценивать ее только с точки зрения закона, - пообещал Четырбок журналистам.

Напомним, под обращением в комитет по законодательству о проведении парламентского расследования подписались 12 депутатов ЗакСа из Партии роста, КПРФ, “Яблока”, “Справедливой России” и ЛДПР. Инициатором обращения стал Максим Резник из фракции Партия роста.

Ранее в петербургском ЗакСе никогда не проводились парламентские расследования.

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