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14:57

Госдума отказалась направить делегацию в ПАСЕ

Госдума единогласно приняла проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе и оставить в силе заморозку выплаты взноса в бюджет Совета Европы, передает ТАСС.

В тексте заявления указано, что Госдума «не видит оснований» для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взноса в Совет Европы. По мнению депутатов, нецелесообразно направлять заявки на подтверждение  полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году.

Вместе с тем Госдума обвинила ПАСЕ в грубом нарушении прав России как члена Совета Европы при лишении в 2015 году делегации ключевых полномочий в ассамблее. В заявлении говорится, что ассамблея, «нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе». Более половины состава судей Европейского суда по правам человека были выбраны ПАСЕ без участия россиян, и это «ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России», считают депутаты.

«Считаем необходимым приведение регламента ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран - участниц организации. Сегодня никаких существенных подвижек в позиции ассамблеи нет», – говорится в документе.

Делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году после событий на Украине и присоединения Крыма. В 2015-м ассамблея отклонила вопрос о восстановление прав российской делегации. В 2016-2017 годах РФ не направляла заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

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15:43    
Абсолютно правильное решение не ехать на этот русофобский шабаш-ПАСЕ! Вообще надо давно было из этих еврогомосечных структур выйти и десятки миллионов евро не платить!Отдайте их лучше российским детям на лечение, в детдома и тд.

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