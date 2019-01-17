Количество утилизированного снега с начала зимы перевалило за миллион кубометров

С начала зимы в Петербурге вывезли и утилизировали миллионный кубометр снега, сообщает официальный сайт Смольного. Круглая цифра, если верить информации снегоприемного пункта на набережной Обводного канала, была достигнута накануне, 16 января, утром. Именно в этом пункте с начала сезона приняли больше всего снега - почти 140 тысяч кубометров. В тройку "лидеров" по этому показателю также входят точки на Кушелевской дороге и Октябрьской набережной.

Нынешней зимой снег растапливается в 18 специализированных пунктах.

С началом сильных снегопадов в январе вице-губернатор Николай Бондаренко раскритиковал качество уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Вслед за ним прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов. Позже лидер "Яблока" в ЗакСе Борис Вишневский предложил сотрудникам Росгвардии помочь коммунальным службам, которые, по его оценке, не справляются с последствиями снежной зимы, и тоже взять в руки лопаты.

Обойдя город и понаблюдав за качеством его зимней уборки, ГАТИ за один только день 11 января выписала штрафов на 3 млн рублей, а за 15 января - на 1,5 млн.