Невзоров считает, что сравнение работы власти с фекалиями - слишком мягкое

Публицист Александр Невзоров достаточно серьезно отреагировал на инициативу сенатора Андрея Клишаса, преследующую цель ввести наказания за критику государства и действий его официальных представителей. Внимание слушателей "Эха Москвы" он обратил на то, что даже в средневековые времена с их суровыми нравами действовало так называемое "помидорное право" - право швырнуть чем-нибудь в человека на сцене, если его исполнение не выдерживает критики. Аналогия, на его взгляд, очень точная, только спустя полтысячи лет возможности кинуть помидор в публичного человека граждан стремятся лишить.

Я говорю о праве публики выразить свое отношение к артистам. Мы видим, что российская власть - вместо обещанной виртуозной игры, вместо легкой и пленительной акробатики перед нами постоянно стоят эти емкости с заспиртованными уродцами, да еще эти уродцы друг у другу сосут спирт и воруют всё что можно было. То есть, на самом деле представление отвратительное. — Александр Невзоров

Вместо того, чтобы, согласно новому законодательному предложению, отказаться от резких высказываний относительно качества государственных решений и действий, мэтр отечественного телевидения, наоборот, полагает, что ругани на депутатов и чиновников недостаточно.

"Эти все клишасы — это наемные, нами нанятые рабочие. Мы имеем полное право их работу оценивать в тех выражениях, которых эта работа заслуживает. Термин «дерьмо» к работе власти неприменим, это слишком мягко. А термин «козлы» — это, в общем, незаслуженный комплимент", - отметил Невзоров.

Напомним, известный своими запретительными фантазиями член Совета Федерации Андрей Клишас желает ввести для россиян наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя провинность, как ему представляется, заслуживает следственного изолятора.

Инициативы Клишаса не были поддержаны ни Роскомнадзором, ни Минюстом, ни Генпрокуратурой.