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16:15

Фигуранту дела "Сети" Бояршинову продлили арест

Городской суд Петербурга 17 января продлил арест фигуранта так называемого дела "Сети" Юлия Бояршинова до 22 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов. 

Следователь мотивировал ходатайство о продлении меры пресечения в том числе необходимостью выполнения требований ст. 217 УПК РФ (Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела). Сторона защиты просила избрать более мягкую меру, сообщили в пресс-службе. 

Бояршинов был задержан 21 января 2018 года. Правоохранители нашли у него 400 граммов дымного пороха. Позже в его квартире прошел обыск: ничего запрещенного обнаружено не было. 

11 апреля антифашиста обвинили в участии в “террористическом сообществе “Сеть”, якобы планировавшем террористические акты и пытавшемся свергнуть действующую власть. Обвиняемыми по этому делу проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Некоторые из них заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрошокера.

Ранее, 17 января, суд продлил арест и другого обвиняемого по делу "Сети" - Виктора Филинкова.  В данный момент продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда в Петербурге по уголовному делу Игоря Шишкина. По ходатайству защиты оно было частично закрыто от прессы. 

 

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