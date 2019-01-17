Венедиктов развенчал версию о том, что Навальный - агент ФСБ

Давая интервью проекту "Ещенепознер", многолетний главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов постарался объяснить феномен Алексея Навального и его расследовательской деятельности и разубедить немалое количество россиян, думающих, что политик завербован спецслужбами или по меньшей мере лишен самостоятельности.

По словам журналиста, если какой-то из силовых кланов и снабжает Навального секретной информацией в своих интересах, то это необязательно говорит о том, что оппозиционера используют. По мнению главреда, это как минимум обоюдный процесс, и неочевидно, кому деятельность Фонда борьбы с коррупцией выгодна в большей степени.

Никто не мешает Золотову (Виктору Золотову, директору Росгвардии - прим. ЗАКС.Ру) сделать то же самое. Через сорок седьмые руки подбрасывается кейс или начало кейса Алексею Анатольевичу - честно, откровенно, на воров. Конечно, он возьмет и напишет. Какая ему разница, кто источник, если информация проверенная? — Алексей Венедиктов

Деятельность ФБК спикер сравнил с работой качественных СМИ: достоверную, верифицированную информацию можно и нужно брать отовсюду, в том числе и от носителей чуждых взглядов, и чем больше разных источников, тем лучше.