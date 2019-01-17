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18:03

Собчак удивлена повышенным интересом СМИ к своей поездке в Киев

Поездка телеведущей и политика Ксении Собчак в Киев стала предметом пристального внимания федеральных медиа, особенно, имеющих проправительственную ориентацию: женщину подозревают в том, что она преследует некий антироссийский интерес. В своем Telegram-канале она поспешила развеять эти слухи.

То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то. А здесь кстати гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики.

Ксения Собчак

Лидер другороссов Эдуард Лимонов, который часто откликается на события вокруг Украины, отдав должное искусству Собчак "троллить" окружающих, попытался реконструировать ее картину мира и описать наиболее типичные особенности поведения.

"Такое впечатление, что она видит свою жизнь как цепь картинок из книжки-раскраски - комикса. Дай, думает, поеду в Киев! Во, все опупеют, не ждут же!", - отметил он в своем "Живом журнале", перечислив громкие события последнего времени, связанные с именем Собчак, в том числе, участие в президентской гонке и "звездный" брак с актером Максимом Виторганом.

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19:07   Игорь  
Непонятный интерес
К некой все ж фигуре.
Их попутал видно бес
..................

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