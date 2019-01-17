Фигуранта дела "Сети" Шишкина приговорили к 3,5 годам в колонии

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 17 января признал Игоря Шишкина виновным в участии в террористическом сообществе и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Обвинение запрашивало для фигуранта дела четыре года колонии для фигуранта дела "Сети" Шишкина, передает MR7. Сам Игорь Шишкин во время заседания признал свою вину и заявил, что раскаялся в содеянном. Он также попросил назначить ему минимальное наказание. Обвиняемый также напомнил, что сотрудничал со следствием и не состоял в сообществе от начала и до конца. Во время заседания Шишкин рассказал, что с момента своего задержания он помогал в выявлении подозреваемых, участвовал в очных ставках и давал развернутые показания о роли участников группы.

Заседание частично было закрыто от слушателей по ходатайству защиты, на время исследования медицинских документов прессу удалили из зала.

Шишкина задержали в январе 2018 года. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле следы от побоев, однако Шишкин сказал, что получил их при других обстоятельствах.

Фигурантов дела «Сети» - троих петербуржцев и восемь жителей Пензы – обвиняют в участии в «террористическом сообществе». Несколько обвиняемых заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя давать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России, заявив, что опасается за свою жизнь.

Ранее, 17 января, Горсуд Петербурга продлил арест Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 22 марта.