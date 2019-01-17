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19:03

Сясьстрой полностью лишился подачи воды

Всему 13-тысячному населению города Сясьстрой Ленинградской области отключили воду, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУП "Леноблводоканал". Причиной послужила авария на теплосетях - частое явление для нынешней зимы на Северо-Западе с ее обильными осадками и перепадами температур.

"По последней информации, там около 13 тыс. жителей без воды. Отключено 174 многоквартирных дома, 100 частных домовладений и восемь социально значимых объектов", - сообщил сотрудник государственного предприятия.

По его словам, такой непопулярной меры, как полное отключение водоснабжения, до последнего старались избежать, но ситуация вынудила пойти на крайность. Ремонт труб обещают закончить как можно быстрее.

 

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20:08    
Зима пришла, пора ремонтировать трубы...

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