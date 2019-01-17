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17 января, 20:51

В связи метелью Беглов ввел режим повышенной готовности для петербургской РСЧС

Территориальная петербургская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по решению врио губернатора Александра Беглова перешла на режим повышенной готовности. Об этом сообщает официальный сайт Смольного, поясняя, что введенная мера обусловлена крайне неблагоприятными погодными условиями - снегопадом и гололедицей.

Специальный режим будет действовать до 20 января.

Беглов также поручил чиновникам районного уровня более внимательно отнестись в эти дни к состоянию кровель и тротуаров. Отдельно он обратился к лицам, руководящим популярными торгово-развлекательными комплексами и культурными учреждениями - с тем, чтобы они тщательно следили за территорией, на которой располагаются, и чтобы уборка производилась своевременно.

Напомним, ранее прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов. Позже лидер "Яблока" в ЗакСе Борис Вишневский предложил росгвардейцам помочь коммунальщикам, которые, по его мнению, не справляются с последствиями снежной зимы, и тоже заняться полезным делом.

Обойдя город и понаблюдав за качеством его зимней уборки, ГАТИ за один только день 11 января выписала штрафов на 3 млн рублей, а за 15 января - на 1,5 млн.

Накануне, 16 января, в городе был зафиксирован миллионный кубометр снега, который вывезли и утилизировали с начала зимы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:11    
Не видно никакого проведения мероприятий повышенного режима подсистемы РСЧС, определенных постановлением правительства Санкт-Петербурга. Если такая необходимость возникла в связи с метелью, то не видно работающей и находящейся в готовности техники для ликвидации последствий снегопада и метели. Последствия выпадения снега ликвидируются неэффективно, неоперативно технически и организационно неподготовлено. Где развернуты снегоплавильные пункты? Их просто нет. Когда-то город потратил на приобретение снегоплавильной техники огромные деньги. Кругом сплошная некомпетентность и безответственность.

17 января, 22:57    
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это.
А без губернатора некому спасателями покомандовать. Если это пиар ВРИО, то довольно глупый.

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