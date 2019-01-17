Левада-Центр: Больше всего россияне стыдятся бедности и неустроенности

Социологическая организация "Левада-Центр" выпустила новый опрос, посвященный поводам для гордости и, напротив, стыда, которые первостепенны для россиян. Исследование показало, что самым досадным и стеснительным обстоятельством для граждан является осознание общей бедности и неустроенности, контрастирующее с осознанием величия страны и народа.

Вторым фактором, вызывающим стыд, по итогам опроса стал распад Советского союза. Замкнули тройку огорчающих граждан поводов хамство и грубые нравы, присущие их соотечественникам.

В свою очередь, в тройку событий, являющихся причинами для гордости, вошли победа в Великой Отечественной войне (с подавляющим перевесом), полет первого человека в космос и присоединение Крымского полуострова в 2014-м году.

Опрос проводился в ноябре-декабре в 52 субъектах Федерации. В репрезентативную выборку вошли 1600 совершеннолетних россиян.