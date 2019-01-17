Секретарь Макаров - жертва рейтинга

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров может уйти с должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» из-за низкого личного рейтинга. По данным источников ЗАКС.Ру, он уже обсудил этот вопрос с секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком и предложил кандидатуры преемников.

Условный, но весомый пост

Вечером 16 января 2019 года, вскоре после завершения пленарного заседания Заксобрания, его председатель Вячеслав Макаров отправился в Москву на заседание президиума генерального совета «Единой России». Как рассказал источник ЗАКС.Ру, Макаров также провел консультации с секретарем генсовета Андреем Турчаком. Издание «Коммерсант», со ссылкой на своих собеседников, передает, что разговор шел о согласовании ЗакСом новых вице-губернаторов, которых в ближайшее время назначит врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Однако, по данным собеседников ЗАКС.Ру, был затронут и вопрос дальнейшего пребывания Макарова на должности секретаря петербургского отделения «Единой России», точнее - необходимости оставить эту должность. Якобы озвученная спикеру версия немилости центра – слишком низкий личный рейтинг главного петербургского единоросса перед муниципальными и губернаторскими выборами. Неофициальная версия – интриги главы аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова Любови Совершаевой, имеющей намерение свести к минимуму политическое влияние спикера Заксобрания.

Своего бывшего заместителя в полпредстве СЗФО Совершаеву Беглов принял на работу в Смольный в ноябре 2018 года. Представители политических кругов Петербурга считают, что ее взяли в городскую администрацию, чтобы обеспечить победу Беглова на губернаторских выборах. По неподтвержденным данным, в ближайшем будущем она станет новым вице-губернатором с большими полномочиями. Ей достанется внутриполитический блок, который сейчас курирует вице-губернатор Константин Серов и контроль над администрацией губернатора, ее сейчас возглавляет вице Александр Говорунов.

Говорят, что у Беглова и Совершаевой давний конфликт с Макаровым. Особенно ярко он проявился в начале 2018 года, когда спикер ЗакСа пытался попасть в петербургский предвыборный штаб Владимира Путина.

Напомним, 19 января 2018 года было объявлено о проведении пресс-конференции «главы штаба» Владимира Литвиненко и его заместителя Вячеслава Макарова. Сделано это было еще до официальных заявлений из Москвы и вопреки концепции нескольких равных сопредседателей путинского штаба, как во всех регионах России.

Пресс-конференция в итоге была отменена, но, как сообщали источники ЗАКС.Ру, демарш Макарова вызвал недоумение в полпредстве и администрации президента. Говорят, что полпреду Беглову даже пришлось окунаться вместе с Макаровым в крещенскую прорубь у Петропавловской крепости, чтобы спросить у спикера, что за параллельный штаб он намерен открывать вместе с Владимиром Литвиненко.

Макаров впоследствии все-таки вошел в штаб в качестве заместителя сопредседателя и даже взял отпуск ради штабной работы. Но ЗАКС.Ру так и не смог найти следы его деятельности, а отпуск спикера закончился уже через неделю.

О напряженных отношениях спикера ЗакСа с теперь уже бывшим полпредом и его заместителем вспомнили после прихода Беглова в Смольный. В СМИ и анонимных Telegram-каналах прошла волна публикаций о грядущей отставке Макарова. Сам председатель петербургского парламента заявил журналистам, что у него «титановый корпус от провокаций» и к появлению подобных слухов он относится спокойно. По мнению политолога Сергея Шелина, за время правления Георгия Полтавченко влиятельность спикера ЗакСа выросла, и это может не нравиться новым хозяевам Смольного.

- Та роль, которую сегодня играет спикер Заксобрания, не совсем соответствует ожиданиям нового градоначальника. Эта должность приобрела такое значение при старом градоначальнике, который сам не имел большого веса, - прокомментировал Шелин ЗАКС.Ру информацию о возможной эскалации конфликта Смольного и Мариинского дворца.

Беглову и Совершаевой, вероятно, претит и чрезвычайная назойливость Макарова, при любом удобном случае повторяющего, что «Единая Россия» поддержит врио губернатора на выборах главы города. Судя по последним тенденциям, когда после поддержки пенсионной реформы рейтинги “Единой России” резко упали, то скорее всего, Беглов будет участвовать в выборах губернатора самовыдвиженцем. Для этого перед новым годом были приняты поправки в закон о выборах губернатора Петербурга, позволяющие участвовать в них кандидатам-самовыдвиженцам. Обошелся без партийной поддержки на последних выборах мэра Москвы единоросс Сергей Собянин, да и Владимир Путин избирался на последний президентский срок самовыдвиженцем. Будучи единороссом с 16-летним стажем, Беглов не просто так хочет дистанцироваться от родной партии и идти на выборы самостоятельно. Бесконечные же слова поддержки от местного лидера «Единой России» могут не вписываться в планы главы города.

Частые конференции

Как рассказывают источники, знакомые с содержанием январского разговора Турчака и Макарова, спикер согласился уйти с поста руководителя петербургских единороссов при условии, что этот пост займет его человек. Якобы такими кандидатурами могли бы быть вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов и председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. По сообщению источников, в Москве обдумывают это предложение. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Четырбок назвал информацию об уходе Макарова и его собственном возможном назначении «провокацией».

- Я думаю, что это провокация, поэтому призываю вас на нее не поддаваться, - прокомментировал председатель комитета по законодательству.

Между тем, сразу несколько депутатов «Единой России» подтвердили, что на конец января назначена региональная конференция партии. Узнать, какие именно вопросы на ней будут обсуждаться, ЗАКС.Ру не удалось. В частности, единоросс Александр Тетердинко, координирующий работу регионального исполкома, сообщил, что повестка пока определяется, а официальный пресс-релиз о конференции ЕдРо разошлет в двадцатых числах января.

В конце декабря съездом был принят устав партии в новой редакции, в связи с этим на конференции необходимо принять некоторые решения, - прокомментировал Тетердинко.

Депутат ЗакСа Сергей Купченко также рассказал ЗАКС.Ру, что конференция будет проводиться из-за изменений в партийном уставе.

Напомним, что петербургские единороссы собирались на конференцию сравнительно недавно – 10 ноября 2018 года. Были подведены итоги года, проведена ротация Политсовета, выбраны делегаты на всероссийский съезд. Еще одна конференция петербургской «Единой России», очевидно, состоится летом. Ее участникам надо будет утвердить списки кандидатов в муниципальные депутаты и – возможно – поддержать того или иного кандидата в губернаторы.

Источники, знакомые с ситуацией, уверяют, что Макаров в январе планировал укрепить количество лояльных себе людей в Политсовете, а теперь, в случае договоренности с Москвой, может объявить об уходе. Александр Тетердинко в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру признался, что не верит в то, что в ходе ближайшей конференции могут произойти серьезные изменения в руководстве партийного отделения.

- Я такие вещи исключаю, - заявил Тетердинко.

Информация о грядущем свержении Макарова появляется не в первый раз. В частности, ходили слухи, что главный петербургский единоросс должен покинуть пост секретаря на ноябрьской конференции регионального ЕдРа. Однако посетивший мероприятие Турчак публично поблагодарил спикера ЗакСа за «бдительность» и раскритиковал его оппонентов из Центрального и Фрунзенского районных отделений.

По наблюдениям политолога Александра Конфисахора, явных предпосылок для отстранения Макарова с должности секретаря партийного отделения нет и сейчас. Однако Конфисахор согласился с тем, что потеря должности станет существенным ударом по возможностям спикера ЗакСа.

- Если такое произойдет, то это будет попытка уменьшить политический вес Вячеслава Серафимовича и показать ему, что сейчас он не может претендовать на тот статус и вес, которые у него были до недавнего времени. Секретарь политсовета определяет функционирование партии. Например, кого поддерживать, кого не поддерживать на выборах, — прокомментировал Александр Конфисахор.

Сергей Еремеев

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