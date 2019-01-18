ИГ взяло на себя ответственность за взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске, передает «Медуза» со ссылкой на организацию Site Intelligence Group, которая отслеживает информацию о деятельности террористов.

По информации Telegram-канала Directorate 4, о том же говорится в принадлежащей террористам газете Al Naba. «Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», - говорится в сообщении.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознаны. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и квалифицируют происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.

Маршрутка в Магнитогорске загорелась и взорвалась 1 января. Тогда полицейские объяснили это неисправностью газового оборудования. Погибли три человека.