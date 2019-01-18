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9:51

СМИ: Вице-губернатор Серов проводит последний рабочий день в Смольном

Вице-губернатор  Петербурга по внутренней политике Константин Серов отрабатывает последний день в Смольном, пишет MR7 со ссылкой на источник. По данным издания, врио губернатора Александр Беглов уволил его в пятницу, 18 января.

О возможном уходе Серова ЗАКС.Ру сообщал еще в середине ноября, 17 января появилась информация, что он и его коллега Александр Говорунов уйдут в ближайшее время и заранее написали заявления об уходе по собственному желанию. Вместе с тем накануне сообщалось, что Серов работает в обычном режиме и никуда уходить не собирается.

В Смольном полным ходом идут кадровые перестановки. Городское правительство уже покинули два вице-губернатора: Михаил Мокрецов и Игорь Албин. За последнюю неделю сменились главы десяти комитетов: 15 января и 17 января.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:07    
Вместе с «казначеем» Афонского общества Рублевским.

11:48    
Скатертью дорога. Вот уж кого надо было не увольнять, а отправить лес валить.

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