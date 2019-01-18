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10:08

На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

На Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, экипаж одного самолета катапультировался, о нем и об экипаже второго борта «пока ничего неизвестно».

Один Су-34 предположительно упал в Татарский пролив, между Хабаровским краем и Сахалином, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, летевший рядом второй самолет «видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования».

При этом источник «Интерфакса» сообщает, что с радара пропали два самолета, пилоты, по предварительным данным. Предварительная версия – пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между машинами, либо «технически произошла нештатная ситуация», и два самолета могли столкнуться.

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11:14    
10:48 Бардак, только давно не либеральный, а консервативный. Все гайки закручены, рты всем позатыкали, а проблемы остались такими же, как и раньше, и резьба начала повсюду срываться, газ в домах взрываться, а самолёты падать.

11:04    
Су-34-это не истребители, а современные и очень дорогие по сути бомбардировщики, пришедшие на смену Су-24, которые не должны маневрировать друг от друга в вблизи...До[цензура]иганились пилоты в воздухе!

10:48    
Кругом в России либеральный бардак, теперь уже и до вооружённых сил добрался, так как недисциплинированность, халатность, безответственность царят в стране! Давно пора закручивать гайки!

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