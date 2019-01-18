На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

На Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, экипаж одного самолета катапультировался, о нем и об экипаже второго борта «пока ничего неизвестно».

Один Су-34 предположительно упал в Татарский пролив, между Хабаровским краем и Сахалином, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, летевший рядом второй самолет «видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования».

При этом источник «Интерфакса» сообщает, что с радара пропали два самолета, пилоты, по предварительным данным. Предварительная версия – пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между машинами, либо «технически произошла нештатная ситуация», и два самолета могли столкнуться.