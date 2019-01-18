Центр «Э» задержал уклонявшегося от приговора националиста Шульца

Правоохранители задержали националиста Дмитрия Боброва (Шульца), который уклонялся от назначенного ему судом наказания, передает «Фонтанка.ру».

В сентябре 2017 года суд признал Боброва виновным в нарушении ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за статьи «Расовая доктрина».

Бобров не явился на оглашение приговора, и его объявили в розыск. Националиста задержали сотрудники Центра «Э» 18 января и доставили его в 13-й отдел полиции.

Дмитрий Бобров по прозвищу Шульц в 2001-2003 годах возглавлял неонацистскую организацию «Шульц-88», которая действовала на территории Петербурга. За создание экстремистского сообщества, публичные призывы к смене конституционного строя, разжигание национальной и расовой вражды он был приговорен к 6 годам лишения свободы и освобожден в 2009 году.