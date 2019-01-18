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11:14

«Коммунисты России» потребовали проводить в детсадах Петербурга траурные линейки памяти Ленина

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил городскому комитету по образованию вернуть традицию проведения траурных линеек в день смерти Владимира Ленина, 21 января, в школах и детских садах Петербурга.

В своем письме от 18 января председателю комитета Жанне Воробьевой Малинкович утверждает, что согласно соцопросам 64% россиян сожалеет о развале СССР. Возрождение Дня памяти Ленина коммунист называет необходимым условием «для восстановления преемственности поколений».

По мнению лидера петербургских «Коммунистов России», линейки должны проводиться для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет и длиться 20-30 минут.

«В ходе такого торжественно-траурного мероприятия преподаватели могут рассказать учащимся и детям, посещающим ДОУ о жизни и деятельности В.И.Ленина, о его выдающейся роли в истории России, СССР и всего мира», - говорится в обращении.

Коммунисты также отметили, что в архиве комитета по образованию сохранились с советских времен необходимые для проведения линеек методические материалы.



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15:53    
"За Родину!", "За Сталина", "За Сталинград!", "За город-герой Ленинград!".

15:40   Дед Иван   РУСЬ
15:36, пусть и так! Но, только, не надо этой тухлой едрисни! Они за 19 лет показали свою жадность, тупость и постоянную ложь!

15:36   Дед Иван   РУСЬ
15:25, пусть так! Только не за едрисню поганую и антинародную!

15:36    
14:59 - зачем ленин?.. есть хорошие примеры скандинавских стран, или вот рядом - финляндия, где эффективные социальные программы и не выселяют из квартир...

15:25    
14-59
А я за Советы без коммунистов и без едристов.

14:59   Дед Иван   РУСЬ
Я за Ленина! Путинская е-дрисня, госдуровская показали за 19 лет полное убожество и лживость! Любой в том смог убедиться!

14:57    
Партсобрание на горшках - это ... слов нет! Молодец Малинкович, похоронил коммунистов.

14:42    
В социалистическую революцию в России не верил никто в конце 19-го, начале 20-го веков, включая Маркса, Энгельса, Плеханова идр., не верит никто и сейчас...

14:35    
14-22
Всё верно. Поддерживаю.

14:22    
сегодня коммунияцкая идеология - пещерный анахронизм и дрочилово для полных д[цензура]ов, а образ "несгибаемого" коммуняки (которого на самом деле не было) - хорош лишь для фильмов ужасов... сейчас эта группа "товарищей" лишь карикатура на европейские общественные движения, они политические клоуны, как и лдпр, и предатели - во все время подстраиваются под правящего "тирана"... ну какие они - "завлекательное" для масс политическое движение? - просрали все, что только можно... мало того, сами они - "неустойчивые" во взглядах и политических принципах, например, десятилетиями исповедовали махровый атеизм, разрушали религиозные курильни (что верно), а сейчас они "православные"-фарисеи - трусят выражать свои атеистические взгляды, вести атеистическую агитацию, носят крестики, слюнявят иконки, не возражают против установки памятников - тому кого расстреливали и низвергали - царям, князьям, попам... слабаки одним словом... вот китайцы в этом - честны и последовательны... их коммунисты не поклоняются императорам, не возносят духам молитвы и не ставят "курительные палочки" в храмах, и успехи коммунистического "китайского чуда" видны наглядно...

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