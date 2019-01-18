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12:00

Суд списал жителям Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

Заводской суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ на сумму свыше 9 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Чечни, которая была истцом по этому делу.

Прокуратура сочла, что задолженность стала «безнадежной к взысканию», а попытки взыскать ее «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения». Суд удовлетворил иск, согласившись с прокуратурой, что компания не исполнила требования законодательства и не составила документы, которые нужны для списания задолженности.

В «Газпроме» заявили, что намерены обжаловать это решение, передает «Интерфакс». В компании отметили, что поставщик газа «не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию».

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14:38    
жители кавказа ни при чем - что их-то упрекать, у них есть свои грамотные и умные "защитники" во власти... спрос должен быть не с простых граждан - кавказцев, а с путина - это он выстроил извращенную систему откупа от кавказа за его "миролюбие" и "лояльность" и он сформировал ситему при которой не работаю законы, одинаково для всех...
разве такое возможно, где либо еще в мире, конечно, речь идет о цивилизованных странах?... если там есть малоимущие, значит есть и социальные программы, по закону, а не теневые договоренности с кланами, тейпами и по "законам гор", как это сейчас, в россии...  правитель "плохой", поэтому и закон применяется выборочно - и за свет-газ не платят "по закону"... а " влюбленным" в путина - хороший урок - слепые были, когда выбирали, пускали сопли-слюни слушая пропагандонов типа соловьева-киселева-скабеевой... они все над "хохлами" изголялись, дымовую завесу пускали, чтобы свои проблемы скрыть...

13:54    
Ашот
13-51, на сердитых воду возят.

13:51   Горожанин  
Дармоеды. Зла на них не хватает.

13:44    
Ашот
Мы и не собирались платить. Рамзан красавец. У нас порядок. А вы работайте.

12:41    
Ну, раз такой прецедент есть, надо и в Санкт-Петербурге долги с населения списывать. Путин о нас не забудет, он и нам поможет. Чтобы и у нас тоже попытки взыскать ее не "создавали в обществе социальную напряжённость" и не "могли повлечь протестные выступления населения".

12:16    
Поеду жить в Чечню.

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