Суд списал жителям Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

Заводской суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ на сумму свыше 9 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Чечни, которая была истцом по этому делу.

Прокуратура сочла, что задолженность стала «безнадежной к взысканию», а попытки взыскать ее «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения». Суд удовлетворил иск, согласившись с прокуратурой, что компания не исполнила требования законодательства и не составила документы, которые нужны для списания задолженности.

В «Газпроме» заявили, что намерены обжаловать это решение, передает «Интерфакс». В компании отметили, что поставщик газа «не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию».