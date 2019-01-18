Спасатели нашли второго пилота потерпевшего аварию Су-34

Второй пилот разбившегося на Дальнем Востоке истребителя-бомбардировщика Су-34 найден и поднят на борт вертолета, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Сообщается, что состояние летчика удовлетворительное.

Ранее живым в море нашли первого пилота.

Су-34 упал в Татарский пролив после столкновения с таким же самолетом при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме в 4 балла.