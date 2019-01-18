Беглов припомнил Вишневскому отпуск в Австрии в 2013 году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Василеостровского района раскритиковал депутата ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, заявив, что тот ездит за границу, вместо того чтобы ходить на субботники. Видео с репликой градоначальника 18 января опубликовало издание «Невские новости».

«Вишневский призвал… Знаете, да? Видели его? Призвал студентов, всех остальных. Это все хорошо. Лучше бы законы правильные принимал по уборке улиц, чтобы оказать содействие. Я условно говорю. Вишневский много говорит, а на городской субботник уехал в Германию и Австрию. А сегодня вместо того, чтобы взять лопату и поубирать, дает комментарии. Говорить легко, делать сложно», - заявил Беглов.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Борис Вишневский сказал, что последний раз был в Австрии в 2013 году, а в немецкий Гамбург ездил в середине октября 2018 года в составе парламентской делегации.

- Алекcандр Дмитриевич вдруг вспомнил, что в середине октября наша делегация во главе, кстати, с Вячеславом Серафимовичем Макаровым, нашим председателем, ездила на два дня в Гамбург. А что касается субботников, то это какая-то советская традиция. Город надо убирать постоянно, а не только по субботам, - прокомментировал депутат.

Вишневский также отметил, что ни к чему не призывал студентов, а Беглов «плохо читает» его обращения:

- Я просил его рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда для того, чтобы нанять людей для уборки города. Я написал, что думаю, что при условии достйной оплаты на это могли бы откликнуться и студенты, и временно неработающие.

Напомним, после новогодних праздников Вишневский неоднократно критиковал качество уборки Петербурга. Он был одним из 12 депутатов ЗакСа, подписавших обращение о необходимости парламентского расследования уборки Петербурга в зимний период. Кроме того, «яблочник» был инициатором предложения вызвать в ЗакС чиновников Смольного, ответственных за очистку дорог и тротуаров.

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