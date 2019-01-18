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13:07

Муж координатора «Открытой России» в Пскове арестован по делу о сбыте наркотиков

Псковский суд арестовал мужа координатора местной «Открытой России» Лии Милушкиной Артема до 15 марта по делу о сбыте наркотиков в крупном размере, передает «МБХ медиа».

На заседании следователь заявил, что у Милушкина изъяли запрещенные вещества. По мнению следствия, он купил 2,19 грамма 14 января и хранил у себя, а управление по контролю за оборотом наркотиков провело контрольную закупку. Основания задержания Милушкина следователь объяснить не смог, лишь заявив, что оно произведено законно и соответствует понятию «непосредственно после совершения преступления».

Милушкин свою вину отрицает, заявляя, что это «заказное политическое дело». «Я не считаю себя виновным, наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть наркотики», - подчеркнул активист.

Лия и Артем Милушкины объявили голодовку. Они требуют освободить их из-под стражи и отпустить к детям.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.

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15:05    
13:28 и 14:30 кто о чем? Гомосек о гомосятине. Это его конёк любимый.

14:54    
Наши правоохранители и суды способны на все. Здесь наркота появилась почему-то по дороге на митинг. Таким способом уже давно "обезвреживают" в левой оппозиции и нацболов. Нового нет ничего.

14:50    
14-26
Друг, нам, к сожалению, совершенно неизвестно, кто и что ТАМ сделал. Но те, кто ЗДЕСЬ жидко брызжет безосновательной и заказной ненавистью - это ограниченные, ущербные особи. Не стоит обращать на них внимания.

14:40    
Ну решили родители подзаработать детишкам на молочишко, видно, в "открытой России" платят маловато. Покайтесь и сидите смирно, воспитывайте детишек. Так нет ! Ещё пи...дят про голодовку ! Так  подыхайте, теперь это не действует.

14:30    
Всех русофобов-прозападных подрывников России депортировать в гомосечную Европу, так им близкую, на дикий Запад или отправить на Восток лес валить на свежем морозном русском воздухе!

14:26    
13:28 Гниды - те, кто стряпают заведомо ложные обвинения, и те мрази, которые их здесь поддерживают.

13:28    
Все прозападные гниды-наркоманы и пассивные гомосеки со СПИДом! Люди добрые, обходите их стороной за километр!

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