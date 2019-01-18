Муж координатора «Открытой России» в Пскове арестован по делу о сбыте наркотиков

Псковский суд арестовал мужа координатора местной «Открытой России» Лии Милушкиной Артема до 15 марта по делу о сбыте наркотиков в крупном размере, передает «МБХ медиа».

На заседании следователь заявил, что у Милушкина изъяли запрещенные вещества. По мнению следствия, он купил 2,19 грамма 14 января и хранил у себя, а управление по контролю за оборотом наркотиков провело контрольную закупку. Основания задержания Милушкина следователь объяснить не смог, лишь заявив, что оно произведено законно и соответствует понятию «непосредственно после совершения преступления».

Милушкин свою вину отрицает, заявляя, что это «заказное политическое дело». «Я не считаю себя виновным, наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть наркотики», - подчеркнул активист.

Лия и Артем Милушкины объявили голодовку. Они требуют освободить их из-под стражи и отпустить к детям.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.