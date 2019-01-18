В Госдуме предложили убрать табак и сигареты из обычных магазинов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил законопроект, разрешающий продавать алкоголь и табачные изделия только в специализированных магазинах, в которые лицам до 18 лет вход будет воспрещен, передает RT.

Если закон будет принят, купить алкоголь и сигареты в обычных магазинах будет нельзя. По мнению депутата, такая мера уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — убежден Свинцов.

По его словам, в таких магазинах не должно ничего продаваться, кроме сопутствующих товаров – к примеру, зажигалок. Также он считает, что эти магазины должны закрываться на ночь, когда алкоголь продавать нельзя, а продажа только табачных изделий нерентабельна.