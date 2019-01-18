Невзоров: США разорятся, снабжая Россию гуманитарной помощью

Публицист Александр Невзоров рассказал свое видение того, к чему может привести цифра почти в 1,5 трлн рублей, заложенная в федеральном бюджете на нужды оборонно-промышленного комплекса. На собственном YouTube-канале он провел аналогию с последними годами существования Советского Союза, когда на войну выделялись настолько большие деньги, что бюджет не могли освоить, в результате чего для союзного государства это закончилось крахом.

"Этот военный бюджет оказался для него (СССР - прим. ЗАКС.Ру) непосильным. Но, когда он рухнул, мы помним, что Америка и Европа кинулись помогать Российской Федерации", - напомнил публицист.

На сей раз ситуация обещает быть еще более тяжелой: подорожала логистика и продовольствие, да и сам объем бедствия будет существенно превышать позднесоветский, в результате чего, по прогнозу Невзорова, американская экономика, силясь помочь отечественной, попросту "надорвется".

"Это адский замысел, великолепная задумка, которая, вероятно, будет иметь эффект", - оценил напоследок Невзоров повышенное внимание Кремля к гонке вооружений.