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15:20

Невзоров: США разорятся, снабжая Россию гуманитарной помощью

Публицист Александр Невзоров рассказал свое видение того, к чему может привести цифра почти в 1,5 трлн рублей, заложенная в федеральном бюджете на нужды оборонно-промышленного комплекса. На собственном YouTube-канале он провел аналогию с последними годами существования Советского Союза, когда на войну выделялись настолько большие деньги, что бюджет не могли освоить, в результате чего для союзного государства это закончилось крахом.

"Этот военный бюджет оказался для него (СССР - прим. ЗАКС.Ру) непосильным. Но, когда он рухнул, мы помним, что Америка и Европа кинулись помогать Российской Федерации", - напомнил публицист.

На сей раз ситуация обещает быть еще более тяжелой: подорожала логистика и продовольствие, да и сам объем бедствия будет существенно превышать позднесоветский, в результате чего, по прогнозу Невзорова, американская экономика, силясь помочь отечественной, попросту "надорвется".

"Это адский замысел, великолепная задумка, которая, вероятно, будет иметь эффект", - оценил напоследок  Невзоров повышенное внимание Кремля к гонке вооружений.

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15:53   Саша  
У Горбачёва не было совершенно мозгов, особенно при сохранении супер вооружённой 5-миллионной(!!!!!!!!!!!!) армии, падении барреля нефти до 10 долларов и отсутствии достаточных золотовалютных резервов...Сейчас у Путина ситуация другая: вооружённые силы меньше миллиона, баррель нефти -61 доллар, 472 миллиарда(!!!!!!!!!) долларов - золотовалютные резервы,6,5 ТРИЛЛИОНА руб.-ФНБ, супер ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ сальдо внешнеторгового оборота за последний год  - 200 миллиардов(экспорт-импорт) долларов и тд итп. Потому России надо продолжать наращивать экспансию по всему миру! В этом сейчас ключ успеха России, и на будущее!!!

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