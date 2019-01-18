Амосов просит Беглова срочно помочь больным рассеянным склерозом

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов написал письмо врио губернатора Александру Беглову, в котором призвал его безотлагательно помочь петербуржцам, страдающим от диагноза "рассеянный склероз".

Проблема состоит в том, что в ушедшем году бесплатные препараты "Алемтузумаб" и "Окрелизумаб", необходимые при этом тяжелом заболевании, смогли получить только 20 человек, в то время как в них жизненно нуждаются еще 68 граждан, пояснил "яблочник" у себя в Facebook. По его словам, если своевременно не принять меры и не обеспечить пациентов бесплатными препаратами, это неизбежно сделает их инвалидами на всю жизнь.

"Мною и депутатом Б.Л. Вишневским была подана поправка на 2019 год о включении ассигнований на бесплатные медикаменты для больных рассеянным склерозом на сумму 193 000,00 тыс. руб. Однако никто из депутатов данную поправку не поддержал", - посетовал в своем обращении Амосов.

Также он припомнил Смольному отказ в ответ на аналогичную просьбу, поступавшую ранее от Городского центра рассеянного склероза. Отрицательный ответ был объяснен нехваткой денег в казне.

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