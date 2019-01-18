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17:13

Экологи добились возбуждения дел в связи со свалками под Ивангородом

Тлеющий мусорный полигон в деревне Первое Мая (Кингисеппский район Лениградской области), беспокоивший экологов из общественной организации "Зеленый фронт", осмотрели специалисты из Росприроднадзора и пришли к выводу, что увиденное заслуживает возбуждения административных дел.

Часть свалочного мусора обнаружили в местном пруду, другая часть тлела. Открытый огонь выявить не удалось, но на территории царил сильный и устойчивый запах гари. Ранее экоактивисты также заметили, что ограждение мусорного полигона в нескольких местах повреждено.

Теперь за нарушения природоохранного законодательства по статье КоАП 8.2 будет отвечать АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". Штраф для юридических лиц по этой статье составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Сообщается о том, что акционерное общество в случае с данным полигоном нарушило эту статью несколько раз.

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Фотография: "Зеленый фронт"



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