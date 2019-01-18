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17:22

Адвокаты Цакунова намерены добиться переквалификации обвинения

Защита 25-летнего Михаила Цакунова, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции во время петербургской акции «Он нам не царь», намерена заявить ходатайство о переквалификации дела, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Цакунова Герман Параничев.

В настоящее время обвинение предъявлено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) якобы за то, что петербуржец выбил зуб задерживавшему его полицейскому Александру Сухарукову. Однако на заседании Дзержинского суда 18 января, по словам Параничева, были представлены доказательства того, что выбитый зуб был мертвым.

На заседании продолжился допрос стоматолога Ираклия Кибалии, к которому после протестной акции обратился пострадавший Сухаруков. Как рассказал адвокат, Кибалия изучил рентген ротовой полости полицейского и выписку из его медицинской карточки.

- Стоматолог подтвердил, что у зуба был удален нерв. Теперь мы имеем право подать ходатайство о назначении еще одной экспертизы по тяжести вреда здоровью. На основании этой экспертизы мы сможем подать новое ходатайство о переквалификации дела на первую часть 318 статьи, - подчеркнул Параничев.

Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья полицейского. Максимальное наказание по ней – 5 лет лишения свободы. Пока Цакунову грозит до 10 лет колонии.

Параничев также рассказал, что судья Лариса Бражникова начала допрос обвиняемого, который продолжится на следующем заседании, 14 февраля.

- Он рассказывал, что был на митинге, но никого не бил, ударов не наносил. Сказал, что в митинге он участвовал, но пришел ради интереса, - отметил адвокат.

Напомним, во время допроса потерпевшего Сухаруков заявлял, что получил целенаправленный «удар в область рта».

Акция «Он нам не царь» прошла в центре Петербурге 5 мая 2018 года. Цакунов и его друзья были задержан в самом конце протестного мероприятия, когда демонстранты переместились с Невского проспекта в сад у Эрмитажа. Полицейские повалили Цакунова на землю, когда он держал в руках сдутую желтую утку, символ антикоррупционной кампании. Обвиняемый сказал, что случайно нашел ее у Александровского сада. На видеозаписи момента задержания, опубликованной в интернете, удара по лицу Сухарукова не видно.

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22:15   Дед Иван   РУСЬ
Да,у полицая все зубы были гнилые, как и сама система! Потому у него сам по себе зуб выпал.

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